Claudia Sheinbaum defendió las medidas implementadas por su gobierno para contener el impacto del aumento en los combustibles y sostuvo que el acuerdo con gasolineros ha sido clave para evitar mayores presiones sobre el costo de vida en México.

“El acuerdo que tomamos con gasolineros y el subsidio que estamos dando a los combustibles es importantísimo, si no la gasolina regular estaría en mas de 30 pesos y el diésel estaría sobre 35 pesos. Vean lo que esta pasando en diversos países del mundo, el descontento por el incremento de los precios… aquí decidimos subsidiar disminuyendo el impuesto de la gasolina y al mismo tiempo un acuerdo con todos los gasolineros del país…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 19 de octubre de 2026, la presidenta de México contrastó estas acciones con las protestas registradas en Francia, donde el encarecimiento de bienes y servicios ha derivado en movilizaciones y disturbios.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que los subsidios a los combustibles contribuyen a mantener la estabilidad de precios para la población.

Claudia Sheinbaum presume acciones contra el encarecimiento de gasolinas

Claudia Sheinbaum contrastó las protestas y saqueos en Francia, derivados del enojo de la ciudadanía por el encarecimiento de la vida, con las acciones de su gobierno.

La presidenta dijo que si no se hubiera implementado el acuerdo con gasolineros y los subsidios a la gasolina, los precios estarían alrededor de 30 pesos por litro y el del diésel en 35 pesos por litro.

Investigan protestas en Francia tras exacerbación durante el fin de semana

Las protestas y disturbios en Francia se incrementaron el 17 de octubre con el llamado a la gran jornada nacional de movilización.

Ante la intensificación de marchas y disturbios, el gobierno de Francia ha anunciado apoyos económicos por las afectaciones y toques de queda regionalizados.

El gobierno de Francia ha iniciado investigaciones con análisis de cámaras de videovigilancia para identificar a los participantes de actos de violencia, no obstante, dejan abierta la posibilidad de que los disturbios estén orquestados por movimientos políticos.