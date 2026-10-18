Luego de varios días de protestas en las calles de Francia, Emmanuel Macron envió un mensaje reprobando la violencia y vandalismo registrado.

A través de una transmisión en vivo, Emmanuel Macron afirmó que en París se vive un ambiente de “rabia y vergüenza” ante las manifestaciones que dejaron comercios destrozados.

Esta noche, todos sentimos rabia. También sentimos vergüenza al ver los desastres que ocurrieron en nuestras calles. Emmanuel Macron

Emmanuel Macron condena las últimas protestas en París por violencia

Emmanuel Macron se dirigió a los franceses un día después de las masivas protestas que sacudieron a Francia, tras convocar una reunión de emergencia con autoridades nacionales por los hechos violentos.

El presidente de Francia responsabilizó a la extrema izquierda de la violencia, al tiempo que apoyó a la policía y a los comerciantes afectados por los saqueos t actos de vandalismo.

Ante señalamientos de represalias y represión contra manifestantes, Macron hizo un llamando al orden a la juventud de Francia, argumentando que están “expresando una gran angustia y preocupación por el futuro”, por lo que el gobierno francés debe “prestar atención a lo que están diciendo y no minimizar las dificultades que enfrentan”.

Pese a esta premisa, Emmanuel Macron hizo énfasis en el enojo y vergüenza que siente él y todo el país, según afirmó, ante las escenas de violencia que han dado la vuelta al mundo.

“¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?“, condenó, al tiempo que pidió paz y afirmó que nada justifica los disturbios y los daños causados en múltiples ciudades.

protestas en Francia (Especial)

Sébastien Lecornu también condenó la violencia registrada durante protestas en París

No solo Emmanuel Macron ha rechazado públicamente las protestas en Francia. Luego de los disturbios del 17 de octubre, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, condenó la violencia registrada y calificó los hechos como de una gravedad extraordinaria.

La noche del sábado, Lecornu informó que se habían producido 1,200 detenciones y que 150 policías y gendarmes habían resultado heridos.

Sin embargo, el balance se actualizó este domingo, cuando el ministro del Interior, Laurent Nuñez, reportó alrededor de 1,800 personas detenidas en todo el país.

Las autoridades francesas señalaron que las investigaciones buscan identificar a los responsables de los saqueos, los incendios y los ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.

Protestas en París golpean a Galerías Lafayette y otros almacenes de lujo con saqueos (Abdul Saboor / REUTERS)

¿Qué provocó las protestas en Francia?

Las manifestaciones masivas en Francia se desarrollan en medio del malestar ciudadano por el aumento del costo de vida, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, además de las demandas relacionadas con las condiciones educativas.

La convocatoria reunió a estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales.

Las cifras de participación varían según la fuente: las autoridades calcularon alrededor de 550,000 manifestantes en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la estimación a 800,000.

Aunque buena parte de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica, grupos violentos aprovecharon los disturbios para atacar comercios, incendiar inmuebles y enfrentarse con la policía.