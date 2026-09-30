Expertos de la Organización de las Naciones Unidas advierten que las personas buscadoras en México enfrentan niveles alarmantes de violencia extrema, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas.

Los ataques recientes en Sinaloa y otros estados reflejan un clima generalizado de impunidad que vulnera los derechos humanos y recarga injustamente en las familias una responsabilidad que corresponde al Estado.

Es por ello que exigen al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales de protección, garantizando que estas activistas puedan realizar su labor de búsqueda en condiciones seguras.

La ONU instó a México a garantizar protección para personas buscadoras

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expusieron una serie de advertencias, diagnósticos y exigencias concretas respecto a la crisis de seguridad que viven personas buscadoras en México.

La ONU advirtió sobre el ambiente de violencia extrema al que están expuestas las mujeres y madres que integran colectivos de búsqueda.

Madres buscadoras (ALBERTO ROA/CUARTOSCURO / Alberto Roa)

Las agresiones van desde amenazas, intimidación y violencia física, hasta ejecuciones, feminicidios y desaparición forzada de las propias activistas.

Los relatores denunciaron que los ataques ocurren en un contexto de impunidad casi total. Asimismo, destacaron que estas agresiones poseen características específicas de género, pues buscan sancionar y amedrentar a las mujeres por desafiar roles tradicionales y asumir presencia en la vida pública.

Los expertos solicitaron al Estado mexicano adoptar las siguientes acciones inmediatas:

Protección preventiva e individualizada: Fortalecer las condiciones de seguridad en campo con esquemas de protección preventivos e individualizados, sin esperar a que las víctimas sufran una agresión para brindarles apoyo

Investigación de agresiones: Esclarecer los ataques cometidos contra las buscadoras para identificar y juzgar tanto a autores materiales como intelectuales

Reconocimiento público: Instar al Estado a reconocer abiertamente el valor social y la legitimidad de la labor de las buscadoras como defensoras de derechos humanos, reduciendo la estigmatización que sufren

Perspectiva de género en la reparación: Atender los impactos diferenciados de la violencia hacia las mujeres, considerando daños psicológicos, estigmatización, desestructuración familiar y riesgos de violencia sexual

ONU recuerda que la búsqueda de desaparecidos corresponde al Estado y no a personas buscadoras

La ONU subrayó de forma enfática que la localización de víctimas y la investigación penal de los delitos corresponde primordialmente al Estado mexicano.

El organismo señaló que estas labores de rastreo e investigación no pueden recaer sobre los hombros de los familiares, aunque resulta indispensable garantizar su participación digna, informada y en condiciones de plena seguridad.

Para ilustrar el riesgo en las labores de campo, el grupo de la ONU hizo referencia a hechos violentos recientes ocurridos en Sinaloa y otros estados:

Elisa Altagracia Bonilla: La desaparición de la defensora de derechos humanos y activista

Alma Rosa Rojo Medina: La agresión armada sufrida por la fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada junto a su hija y dos menores

Rubí Gómez-Tagle: El asesinato de la integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa

Ataques a manifestaciones y antecedentes: El atropello deliberado de integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa durante una marcha pacífica en Mazatlán (septiembre de 2026), sumado a la desaparición previa de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025

El grupo de relatores celebró la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU que establece el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

La medida busca institucionalizar internacionalmente el reconocimiento a su fortaleza, capacidad de organización y liderazgo en la búsqueda de verdad y justicia.