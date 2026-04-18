La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que 2 conductores de camiones que fueron contratados por la UNICEF para llevar agua a Gaza, fueron asesinados por soldados de Israel.

“Las víctimas murieron por disparos israelíes en un incidente ocurrido esta madrugada en el punto de llenado de agua de Mansoura, en el norte de Gaza” UNICEF

Así lo denunció el organismo internacional al explicar que los elementos castrenses del Ejército de Israel, dispararon contra los conductores en un punto de llenado de agua en la zona de Mansoura.

Debido a los hechos, hizo un llamado a las autoridades israelíes para lleven a cabo una investigación y se rindan cuentas por el asesinato de los trabajadores humanitarios.

ONU denuncia asesinatos de trabajadores humanitarios en Gaza a manos de soldados de Israel

Mientras sigue en desarrollo el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel, la ONU, por medio de la UNICEF, denunció asesinatos de trabajadores humanitarios en Gaza.

En una nota informativa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acusó que las víctimas son 2 conductores de camiones que llevarían agua a familias en Franja de Gaza.

Tras detallar que el crimen ocurrió la madrugada del 17 de abril en el punto de llenado de agua de Mansoura, resaltó que el ataque se registró durante operaciones rutinarias de transporte de agua.

Asimismo, UNICEF expuso que el punto de llenado de agua de Mansoura no representa ningún riesgo, pues es actualmente el único que usan camiones cisterna de la línea para abastecer a Gaza.

Asimismo, indicó que cientos de miles de personas, incluidos niños, dependen de esa agua. No obstante, pidió a los contratistas suspender las actividades hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad.

UNICEF pide a Israel rendir cuentas por asesinatos

Al denunciar los asesinatos de 2 trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza, la UNICEF pidió que las autoridades de Israel inicien una investigación sobre los hechos de forma inmediata.

Gaza (BASHAR TALEB / AFP)

Sobre ello, el organismo pidió que la investigación permita que los responsables de lo ocurrido en el punto de llenado de agua, rindan cuentas por sus acciones.

“UNICEF insta a las autoridades israelíes a investigar de inmediato este incidente y garantizar que se rindan cuentas por todo” UNICEF

En especial porque los trabajadores humanitarios, los proveedores de servicios esenciales y la infraestructura civil como las instalaciones hídricas vitales, “nunca deben ser blanco de ataques”.

Finalmente, la UNICEF apuntó que la protección de la población civil y de quienes prestan asistencia vital se tratan de una auténtica obligación del derecho internacional humanitario.