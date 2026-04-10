Una nueva polémica se suma al príncipe Harry, pues la ONG Sentebale lo está demandando por difamación desde marzo de este 2026.

Lo que más destaca es que esa misma ONG fue cofundada por el príncipe Harry en 2006 para ayudar a jóvenes africanos con VIH, lo cual muestra una ruptura entre ambas partes.

Príncipe Harry (Especial)

ONG demandó tanto al príncipe Harry como a un amigo de este

De acuerdo con papeles encontrados en el Tribunal Superior de Londres, la ONG Sentebale está demandando tanto al príncipe Harry como a Mark Dyer.

Este último es amigo del príncipe Harry, fideicomisario de la misma ONG, lo que indica que los problemas abarcan a todo lo relacionado al miembro de la realeza.

Lamentablemente no se dieron más detalles de la demanda, solo que esta fue emitida el 24 de marzo de 2026; no ha trascendido en qué parte del proceso se encuentra.

Por otra parte, el príncipe Harry no parece preocupado por el asunto, pues se mantiene viviendo en Estados Unidos con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos.

Príncipe Harry y Kate Middleton (Reuters)

El príncipe Harry ya había tenido problemas con esta ONG

Fundada en 2006 por el príncipe Harry, la ONG Sentebale ya había tenido problemas anteriormente con el miembro de la realeza de Reino Unido.

En 2025, el príncipe Harry renunció como patrón de la ONG Sentebale tras un malentendido con la presidenta de la misma, Sophie Chandauka, quien lo acusó de intimidación.

Tras una investigación de La Comisión de Beneficencia se dictaminó que no había ninguna prueba o irregularidad contundente relacionada a Harry.

Sin embargo, el escándalo lo obligó a alejarse de la organización que el mismo fundó , esto hasta este momento en que se le acusa de difamación.

Rumores señalan que bien podría ser parte o derivado del mismo caso, aunque de momento solo son versiones, no hay nada confirmado.