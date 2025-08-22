Una de las bodas más mediáticas de la década, la del príncipe Harry y Meghan Markle, vuelve a ser tema de conversación a 7 años de distancia.

Según el libro The Royal Butler, escrito por Grant Harrold, exmayordomo del rey Carlos III, el príncipe Felipe soltó un comentario que no pasó desapercibido.

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle habría cansado al príncipe Felipe

Cuando se declaró que la boda del príncipe Harry y Meghan Markle había concluido, Felipe de Edimburgo habría volteado hacia la reina Isabel II y le habría dicho:

“Thank f–k that’s over”, lo que se traduce como “Gracias a Dios ya terminó”.

Meghan Markle y el príncipe Harry (@archewell_sussex_ / Instagram)

Grant Harrold asegura en su libro que el comentario fue espontáneo, no un ataque personal.

En ese sentido, destaca que el Príncipe Felipe acababa de recuperarse de una operación de cadera.

El esposo de la reina Isabel II era conocido por su humor seco y su impaciencia con los protocolos.

Por lo que su expresión sobre el término de la boda habría provocado risas entre los presentes.

La ceremonia se llevó a cabo el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, con sermones y protocolos que habrían agotado al príncipe de entonces 96 años de edad.

Príncipe Felipe (AFP)

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle

El libro también revela que, aunque Felipe no apoyaba la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de dejar la realeza, no los juzgaba.

“Cada quien debe vivir su vida como mejor le parezca”, habría comentado.

También, el príncipe Felipe habría descrito a su nieto como un “buen hombre” y comprendía su necesidad de “hacer las cosas a su manera”.

Según Us Weekly, Felipe recibió con los brazos abiertos a Meghan Markle, aunque su retiro limitó la relación.