La plataforma de streaming Netflix y Meghan Markle pusieron fin a su colaboración en la marca de estilo de vida As Ever, proyecto impulsado por la duquesa de Sussex.

La separación ocurre después del bajo rendimiento del programa With Love, Meghan, que funcionaba como escaparate televisivo para promocionar la marca impulsada por la esposa del Prince Harry.

Fuentes de la industria indicaron que Netflix adoptó una postura cautelosa respecto al crecimiento de la marca, mientras Meghan Markle buscaba acelerar su expansión comercial y mediática.

La ruptura fue confirmada por reportes del medio Page Six, que citó fuentes cercanas a la industria del entretenimiento sobre el final de la alianza comercial.

Según esas versiones, el desempeño de With Love, Meghan no alcanzó las expectativas de audiencia necesarias para justificar nuevas temporadas dentro del acuerdo original entre Markle y la plataforma.

La nueva serie de Meghan Markle: Con amor, Meghan (Instagram Netflix / Instagram Netflix)

El programa de estilo de vida había sido concebido como una vitrina televisiva para impulsar la marca As Ever, enfocada en productos del hogar, cocina y bienestar cotidiano.

Sin embargo, tras la decisión de Netflix de no producir una tercera temporada, el vínculo promocional perdió sentido estratégico para la compañía y para la propia Markle.

En un comunicado, la empresa reconoció la creatividad de Markle y su interés por destacar los momentos cotidianos, aunque confirmó que el proyecto televisivo no continuará.

A pesar de la ruptura comercial, As Ever seguirá desarrollándose como una marca independiente dirigida por Markle, quien mantiene planes de crecimiento en el sector de estilo de vida.

La separación marca un nuevo capítulo en la relación entre Markle y Netflix, cuyo acuerdo original había sido considerado uno de los más lucrativos del entretenimiento reciente.