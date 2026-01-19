El príncipe Harry se unió a otras figuras públicas para presentar una demanda contra el Daily Mail por presuntos daños y violaciones a la privacidad.

Otras importantes figuras como el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley, también presentaron una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de Daily Mail y The Mail on Sunday.

El recelo del príncipe Harry hacia la prensa sensacionalista británica no es nuevo, pues este surgió tras la muerte de su madre, Diana de Gales, de la cual ha responsabilizado a los paparazzi.

Príncipe Harry (Reuters)

Daños de Daily Mail contra el príncipe Harry incluyen espionaje de teléfonos

Los abogados del príncipe Harry —junto al de otros famosos— acusan que los supuestos actos ilegales de Daily Mail se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

En el caso específico del príncipe Harry, su defensa alega que Daily Mail invadió su privacidad, denunciando actos como:

Espionaje telefónico

Uso de investigadores privados

Acceso ilegal a información personal (médica, financiera y privada)

El príncipe Harry ha señalado que estas prácticas forman parte de un abuso prolongado de la prensa tabloide británica, al que responsabiliza también del acoso sufrido por su madre Diana de Gales.

De igual manera, el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley acusaron a Daily Mail de obtener información privada de forma ilegal, lo que les causó daños “al menos durante dos décadas”.