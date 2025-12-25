Debido a la reciente ola de despidos en la Fundación Archewell que se produjo por graves problemas financieros, Meghan Markle y Harry vuelven a colocarse en el centro de la controversia.

De acuerdo con los reportes, los recortes de personal que han afectado a decenas de empleados se han llevado a cabo porque Meghan Markle y Harry quieren “ahorrar dinero”.

Meghan Markle y Harry ordenaron una ola de despidos y las críticas no se hicieron esperar

Luego de varios meses navegando por aguas tranquilas, los duques de Sussex vuelven a estar en medio de la polémica, tras confirmarse que ordenaron una oleada de despidos en la Fundación Archewell.

La controversia en torno a Meghan Markle y Harry se desató debido a que en el recorte de personal que ordenaron, terminaron por despedir a la mayoría de su equipo de trabajo.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Reuters)

Al respecto, la información refiere que Meghan Markle y Harry se quedaron solo con apenas dos empleados, lo que generó acusaciones de que estarían “desesperados por ahorrar dinero”.

Asimismo, las críticas los señalan por encabezar una pésima gestión de sus finanzas, pues los datos de la fundación refieren que en el 2024 gastaron mucho más de lo que recibieron:

La fundación gastó 5.1 millones de dólares

La fundación tuvo ingresos por 2.1 millones de dólares

Se acumuló una pérdida de 2.5 millones de dólares

Aunado a lo anterior, críticos han advertido que los proyectos que Harry y Meghan Markle impulsaron en el 2025 tuvieron una respuesta pública muy baja, lo que habría agravado la crisis económica.

Proyectos de Meghan Markle y Harry tuvieron una baja respuesta

Cabe destacar que a lo largo del 2025, Meghan Markle y Harry lanzaron diversos proyectos de los que, se indica, habrían tenido resultados por debajo de lo esperado, lo cual habría generado la crisis financiera.

Sobre dichos proyectos, se tiene confirmado que pusieron en marcha distintas producciones de televisión, así como otros productos, siendo el caso de los siguientes:

Adaptación de la novela The Wedding Date como comedia romántica producida por Archewell Productions para Netflix

Renovación del contrato First Look con Netflix en verano de 2025 asegurando prioridad para sus proyectos audiovisuales

Presentación de la marca de estilo de vida As Ever vinculada a contenidos de bienestar y creatividad dentro de su acuerdo con Netflix

Continuidad de producciones previas como Corazón de Invictus Harry & Meghan Vive para liderar Con amor Meghan y Polo