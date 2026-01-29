La familia Ming era una de las llamadas “cuatro familias” del norte de Myanmar, donde operaban desde diversos centros que ellos mismos construyeron mediante influencias y el uso de fuerzas armadas.

La familia Ming, dedica principalmente a las estafas por Internet, estaba encabezada por Ming Xuechang, quien en 2023 se quitó la vida durante su detención.

Aquella muerte fue el inicio de la caída del imperio aún cuando los miembros se expandieron a Tailandia, Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.

Su principal centro de operación fue en la capital de Kokang, Laukkaing, donde suelen realizarse estafas millonarias, informa el portal DW.

De acuerdo con la televisora estatal china CCTV, la organización criminal llegó a emplear a 100 mil personas que colaboraron en actividades delictivas mediante sofisticados esquemas en línea.

Tras años de quejas contra la familia Ming, Beijing emitió órdenes de arresto contra el líder y de algunos miembros, se les acusó de:

Fraude

Asesinato

Trata de personas

Así como se ofrecieron recompensas de entre 241 mil pesos a un millón 205 mil pesos por su captura.

Durante el proceso judicial se dictaron 5 penas capitales, mismas que quedaron pausadas por dos años, así como 11 cadenas perpetuas y 12 condenas por diferentes delitos.

Miembros de la Familia Ming (Mario Vallejo, Facebook)

¿Cómo operaba la familia Ming?

De acuerdo con reportes oficiales, la familia Ming esquivaba a la justicia porque algunos de sus integrantes ocupaban cargos en gobiernos locales y en milicias de Myanmar.

A través de complejos cerrados en zonas con escasa presencia del Estado, captaban y daban cobertura armada a “inversores” o “patrocinadores”, quienes cometían fraude de telecomunicaciones e Internet y casinos.

De esto derivaban delitos como: tráfico de drogas y creación redes de prostitución.

Sus estafas superaron los 10.000 millones de yuanes (poco más de 24 millones de pesos)

Aunado a esto, en complicidad con otra organización fraudulenta, asesinaron e hirieron físicamente a personas que estafaron bajo sus órdenes y que intentaron reusarse.

Con base a lo dado a conocer por el Tribunal Popular Supremo, la familia Ming es responsable de la muerte de diez personas.

Por estos delitos, este 29 de enero, el gobierno chino ejecutó a 11 miembros de esta mafia de ciberestafas.