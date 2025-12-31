Canadá suspende programa laboral para refugiados

El gobierno de Canadá informó su decisión de suspender indefinidamente su programa laboral para refugiados.

Según detalló la agencia EFE, se trata de una decisión repentina, la cual deja sin efecto un programa con el que se buscaba atraer refugiados calificados para sumarlos a sectores clave en Canadá.

Canadá suspende sin previo aviso un programa laboral para refugiados

A pocos días de comenzar el 2026, se dio a conocer que el gobierno de Canadá canceló sin previo aviso su programa laboral para refugiados conocido como "Programa Piloto de Vías de Movilidad Económica“ o EMPP, por sus siglas en inglés.

Dicho programa se encontraba vigente desde 2018 y permitía que refugiados calificados solicitaran y obtuvieran los permisos necesarios para migrar y trabajar en Canadá.

Puntualmente, estaba dirigido a puestos clave como ingenierías, sector salud, construcción, entre otras, consideradas por las autoridades canadienses como de “alta demanda”.

No obstante, usuarios reportaron que el portal de dicho programa arroja un mensaje que señala que no se recibirán más solicitudes, pues el límite para 2025 se ha alcanzando.

Sin embargo, reportes señalan que desde 2018 a la fecha solo se ha entregado este permiso a cerca de mil refugiados, lo que sería una cifra menor a la estimada en el inicio del programa.

Y es que de acuerdo con el propio gobierno de Canadá, señala que el estudio de las solicitudes presentadas hasta el momento podrían tardar, incluso, hasta 3 años en completarse.

Por tal motivo, no existe fecha para el reinició de este programa, por lo que hasta nuevo aviso ya no se aceptarán nuevas solicitudes.

Versiones señalan que estas decisiones podrían estar relacionadas con el intento del gobierno canadiense por regular y disminuir la inmigración hacia su país, la cual incrementó durante los últimos 10 años en al menos un 10%.