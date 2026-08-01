Nuevo atentado con coche bomba en Colombia previo a la posesión de Abelardo de la Espriella

A unos días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, se registró un nuevo atentado con coche bomba en la ciudad de Cúcuta; se reportan al menos 11 personas heridas.

De acuerdo con la información, el atentado con coche bomba se produjo la madrugada de este 1 de agosto junto a una estación de policía. El vehículo ardió en llamas y destruyó fachadas de algunas casas.

Registran nuevo atentado con coche bomba en Colombia a días de posesión de Abelardo de la Espriella

Colombia enfrenta una ola de violencia en medio de un cambio político, pues el próximo 7 de agosto Abelardo de la Espriella tomará posesión como nuevo presidente del país.

De la Espriella asegura que Colombia enfrenta una amenaza de golpe de Estado (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

En este panorama, este sábado se registró un nuevo atentado con coche bomba cerca de una estación de policía de Cúcuta, dejando ocho agentes y tres civiles heridos, según el departamento de Norte de Santander.

Abelardo de la Espriella se pronunció por este atentado con coche bomba y aseguró que “el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”.

Asimismo, Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con los heridos y sus familia, asegurando que los responsables del atentado serán identificadas, capturados y llevados ante la justicia.