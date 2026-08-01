Nuevo atentado con coche bomba en Colombia previo a la posesión de Abelardo de la Espriella

A unos días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, se registró un nuevo atentado con coche bomba en la ciudad de Cúcuta; se reportan al menos 11 personas heridas.
De acuerdo con la información, el atentado con coche bomba se produjo la madrugada de este 1 de agosto junto a una estación de policía. El vehículo ardió en llamas y destruyó fachadas de algunas casas.
Registran nuevo atentado con coche bomba en Colombia a días de posesión de Abelardo de la Espriella
Colombia enfrenta una ola de violencia en medio de un cambio político, pues el próximo 7 de agosto Abelardo de la Espriella tomará posesión como nuevo presidente del país.
En este panorama, este sábado se registró un nuevo atentado con coche bomba cerca de una estación de policía de Cúcuta, dejando ocho agentes y tres civiles heridos, según el departamento de Norte de Santander.
Abelardo de la Espriella se pronunció por este atentado con coche bomba y aseguró que “el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”.
Asimismo, Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con los heridos y sus familia, asegurando que los responsables del atentado serán identificadas, capturados y llevados ante la justicia.