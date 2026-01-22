España vive un nuevo accidente, pues hoy 22 de enero un tren chocó en Cartagena contra un brazo de grúa dejando varios heridos y crisis de ansiedad en las víctimas.

El transporte perteneciente a Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) ocurrió en la parada Los Partidarios, lo que llevó al desplazamiento de equipo de seguridad para el auxilio de las personas.

Tren choca en España tras verse invadido su carril

Tras el accidente del tren en Adamuz, Córdoba, el país europeo está en la mira y es que otro accidente volvió a ocurrir en este transporte, pero ahora en el municipio de Cartagena.

Autoridades informaron que hoy 22 de enero un camión de grúa invadió la vía del FEVE mientras hacía labores de mantenimiento, lo que provocó un choque en el brazo de este vehículo de servicio.

El hecho sucedió en la estación Los partidarios y los pasajeros afectados fueron trasladados de forma inmediata para su atención médica.

Bomberos del ayuntamiento de Cartagena junto con ambulancias, Guardia y Protección Civil, informaron que serían 6 las personas heridas por el nuevo accidente de tren en España.

Asimismo, se informó que otros pasajeros tuvieron crisis de ansiedad, por lo que en ambos casos se hizo el traslado a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell.

Por otra parte, se detalló que el FEVE no tuvo descarrilamiento como ocurrió en días pasados en Adamuz, pues al ser el brazo de grúa el que invadió el carril el impacto no amerito esto.

Las consecuencias del accidente del tren contra la grúa en Cartagena dejaron al FEVE con un golpe en la lateral y sus cristales rotos, informó Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad de España.