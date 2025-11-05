El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un fuerte revés luego de que en las elecciones celebradas hoy martes 4 de noviembre de 2025, la candidata demócrata Abigail Spanberger, fuera elegida como la nueva gobernadora del estado de Virginia.

Con este resultado, Abigail Spanberger -de 46 años- se convierte en la primera mujer que ocupará el cargo de gobernadora en Virginia.

Este resultado representa un cambio de partido en el gobierno del estado de Virginia, pues hasta el momento la entidad era dirigida por el republicano Glenn Youngkin.

Abigail Spanberger: la demócrata gana la gubernatura de Virginia (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Donald Trump y el Partido Republicano sufrieron este martes un fuerte revés en sus aspiraciones políticas, luego del triunfo electoral de la demócrata Abigail Spanberger en la gubernatura de Virginia.

Abigail Spanberger resultó electa tras vencer en las boletas a la candidata republicana Winsome Earle-Sears, veterana de guerra y considerada una aliada de Trump.

La demócrata habría obtenido un amplio margen de ventaja sobre Winsome Earle-Sears, en lo que algunos medios locales calificaron, incluso, como una diferencia de hasta dos dígitos .

Con esto, será a partir del próximo 1 de enero de 2026 cuando Abigail Spanberger, una exagente de la CIA , asuma su nuevo cargo como la primera mujer gobernadora del estado de Virginia.

El revés para Donald Trump se suma a las victorias obtenidas por los demócratas Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, y Mikie Sherrill como nueva gobernador de Nueva Jersey.