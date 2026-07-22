Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, solicitó al gobierno federal de Estados Unidos detener a Benjamin Netanyahu, pues señaló que él no tiene la autoridad para hacerlo.

Mamdani comentó que su administración estudió sin éxito todas las opciones legales posibles para determinar si la ciudad de Nueva York podía cumplir con la orden de arresto emitida por la CPI.

Es evidente que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

La declaración llamó la atención porque el alcalde neoyorkino había dicho que su gobierno podía aplicar leyes locales y arrestar a Netanyahu por los crímenes de guerra que mantienen activa una orden de detención en La Haya.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (Amir Hamja / AP)

Benjamin Netanyahu no será detenido en Nueva York como había dicho Mamdani

A pocos días de la visita de Benjamin Netanyahu a Estados Unidos, Zohran Mamdani declaró que no cuenta con la autoridad legal para arrestar al primer ministro de Israel, quien es prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI).

No obstante, el alcalde neoyorkino calificó a Netanyahu como un “criminal de guerra” y responsable de un “horrorífico genocidio” que habría derivado en la muerte de 73 mil palestinos.

Con estas declaraciones, se descartaría que Benjamín Netanyahu vaya a ser detenido en Nueva York tras su visita programada a Washington D.C. para finales de julio de 2026.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu (Evan Vucci / AP)

Mamdani había prometido detención de Netanyahu

Los comentarios de Mamdani surgieron pocos días después de que dijera a The New York Times que él y su equipo legal estaban considerando la posibilidad de arrestar al primer ministro israelí por crímenes de guerra.

Quiero dejar algo claro, Benjamin Netanyahu no es bienvenido a la ciudad de Nueva York, ni ningún otro criminal de guerra que siga prófugo Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

Por su parte, Donald Trump dijo que Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América, según escribió en una publicación de Truth Social.