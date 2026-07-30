Con un contundente “No nos van a intimidar”, el expresidente Evo Morales responde a orden de aprehensión en Bolivia.

“Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción. ...No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos". Evo Morales

Vía redes sociales, el exmandatario expresó que buscan responsabilizarlo de las movilizaciones sociales para ocultar la crisis que hay en Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Evo Morales (Especial)

La respuesta de Evo Morales tras orden de aprehensión en Bolivia

Después de que la Fiscalía de Bolivia emitiera una orden de arresto por terrorismo y alzamiento armado por presunta colaboración en protestas contra Rodrigo Paz Pereira, Evo Morales respondió.

En su mensaje, el expresidente de Bolivia afirmó que con procesos y persecuciones políticas “no se resolverán los problemas” que el gobierno actual ha “provocado”.

Asimismo, Evo Morales manifestó que dichas acciones jurídicas en su contra pretenden “desviar la atención”.

De igual manera enfatizó que mantendrá su posición al estar de lado de quienes sufren la crisis política y de seguridad en Bolivia.

Evo Morales (JORGE ÁBREGO / EFE)

Evo Morales agradece apoyo de la CTE tras orden de aprehensión en su contra

Mediante su cuenta de redes, Evo Morales también agradeció el pronunciamiento de apoyo de la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (CTE).

La CTE exigió en un comunicado el fin al hostigamiento y “persecución política” al expresidente Evo Morales.

Además pidió la libertad del profesor Freddy Mamani Laura, quien fue detenido en el 27 de julio pasado en la ciudad de El Alto al salir de impartir clases.

La Fiscalía también investiga a Freddy Mamani Laura por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa.