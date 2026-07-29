La Fiscalía de Bolivia ordenó este 29 de julio de 2026 la aprehensión de Evo Morales, por su presunta participación en los delitos de terrorismo y alzamiento armado.

La dependencia indicó que, además de Evo Morales, otras personas cuyos nombres no fueron revelados también son buscadas por supuestamente haber instado a revueltas en 2019.

Evo Morales, por su parte, afirmó ser víctima de una persecución política y de un intento por responsabilizarlo de las movilizaciones sociales en Bolivia.

Bolivia ordena la aprehensión de Evo Morales (Especial)

¿De qué se le acusa a Evo Morales?

El documento emitido por la Fiscalía de Bolivia señala que “Evo Morales y otros” son buscados por las autoridades de ese país por su presunta colusión en los siguientes delitos:

Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado

Terrorismo

Atentados contra la seguridad de medios de transporte

Asociación delictuosa

Instigación pública a delinquir

Atentados contra la seguridad de servidores públicos

Evo Morales es acusado en Bolivia de terrorismo y alzamiento armado por presuntamente haber ordenado, durante la crisis de 2019, bloqueos de carreteras para presionar al gobierno de Jeanine Áñez.

La acusación se apoya principalmente en un audio atribuido a Morales, en el que supuestamente pide mantener los bloqueos para intentar desestabilizar al gobierno.

Evo Morales (Especial)

Evo Morales acusa persecución política

En respuesta a la orden de aprehensión en su contra, Evo Morales rechazó haber participado en presuntos actos de terrorismo y por delitos de levantamiento armado.

Acusó a las autoridades de querer responsabilizarlo por las movilizaciones sociales en su país, que, según afirmó, fueron causadas por una profunda crisis económica y social generada por el actual modelo de gobierno.

Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que está viviendo Bolivia; una profunda crisis económica y social, resultado de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción.

Evo Morales también afirmó que, con procesos legales y persecución política, “no resolverán los problemas que ellos mismos han causado; solo buscan desviar la atención con un nuevo titular”.