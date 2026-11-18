Marco Rubio descartó públicamente que Estados Unidos se encuentre bajo ciberataque, ante la reciente ola de fallas tecnológicas que han afectado a la población durante la última semana.

De acuerdo con Rubio, las indagaciones realizadas ratifican que los inconvenientes registrados corresponden a eventos independientes entre sí, descartando por completo cualquier tipo de ataque digital coordinado.

“No estamos bajo un ataque sistémico. Estos eventos no tienen nada que ver el uno con el otro... No vemos indicios de que estas cosas estén interrelacionadas, un evento con otro, o de que sean obra de actores malévolos”. Marco Rubio

Marco Rubio afirma que no hay relación entre fallas tecnológicas; Estados Unidos mantendrá vigilancia preventiva

Ante medios de comunicación, Rubio admitió que la acumulación de fallos digitales en Estados Unidos ha generado un ambiente de ansiedad y nerviosismo en la población, la cual busca respuestas sobre el impacto de estos sucesos en su vida diaria.

No obstante, aseguró que el gobierno de Estados Unidos se encuentra preparado para actuar ante un eventual ataque que afecte a la nación.

Por ello, enfatizó que la postura del Estado es actuar con total apertura e informar con precisión sobre los avances de las revisiones operativas que se llevan a cabo.

Según los análisis técnicos, no existen indicios ni pruebas para suponer una conexión directa entre las diferentes fallos ocurridos, pues cada uno de los incidentes obedece a razones internas sin algún vínculo con cibercriminales.

Rubio instó a la ciudadanía a mantener la confianza en la integridad de sus instituciones tecnológicas e infraestructuras estratégicas, reiterando que la seguridad general del país no ha sido comprometida.

Ante esta situación, el secretario remarcó con firmeza que los recientes fallos operativos no guardan relación con intervenciones maliciosas y que se mantiene un monitoreo constante ante cualquier eventualidad.