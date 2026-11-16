Los principales bancos de Estados Unidos como Chase, Bank of America, Wells Fargo e incluso la red de pagos Zelle, presentaron fallas en su banca y servicios en línea desde la mañana de este lunes 16 de noviembre.

Clientes de los mencionados bancos han reportado que no pueden hacer transacciones digitales e incluso algunos no pueden ingresar a sus cuentas, lo que ya suma miles de quejas.

Avanzada la tarde, las causas del problema en la banca en línea de Estados Unidos aún no están confirmadas y no se sabe si fue un problema técnico o un ataque externo.

Estadunidenses se quedan sin acceso a la banca en línea; bancos atienden el problema

Las interrupciones en los servicios bancarios de este lunes iniciaron a las 9:30 horas de Nueva York, Estados Unidos.

Los usuarios reportaron sus quejas a sus bancos pero también en portales especializados como DownDetector que monitorea este tipo de incidencias.

Hasta el momento no se han dado explicaciones sobre el origen de los problemas para poder ingresar a las cuentas de los clientes de bancos en Estados Unidos.

En su cuenta de soporte, el banco Chase ha respondido que actualmente están trabajando para resolver el problema con la banca en línea.

Interrupción en la banca en línea recuerda a crisis área y caída de Microsoft

Las interrupciones para ingresar a las cuentas de banco de los clientes en Estados Unidos se dan tres días después de que el transporte aéreo se paralizara por una falla técnica que tuvo 10 mil cancelaciones el viernes 13 de noviembre, con efectos a días posteriores.

Las autoridades de Estados Unidos descartaron en ese momento que se tratara de un ataque terrorista o externo, sino un asunto técnico.

Usuarios en redes sociales también han recordado la caída de Microsoft la semana pasada o incluso los ataques contra servicios de congelación en otros países en semanas anteriores.