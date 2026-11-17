El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, no descartó la posibilidad de que la inteligencia artificial sea la responsable de las fallas digitales de este lunes 16 de noviembre en Estados Unidos.

En entrevista con Fox News, Mullin sostuvo que existe un 98 por ciento de certeza de que los eventos no corresponden a un ciberataque, debido a que ningún grupo se ha reivindicado la autoría ni se observan rastros de entrada o salida de datos en la red.

Descartan sabotaje en fallas digitales en Estados Unidos; Markwayne Mullin apunta a una saturación por el uso de IA

Tras la aparición de diversas anomalías e incidentes digitales en Estados Unidos, las autoridades gubernamentales procedieron a evaluar la situación, descartando de forma preliminar una ofensiva cibernética externa o un sabotaje masivo.

Las revisiones técnicas efectuadas directamente en colaboración con la agencia de Ciberseguridad determinaron que no existen patrones de tráfico inusual ni evidencias de accesos no autorizados.

La hipótesis sobre la responsabilidad de la IA cobró fuerza tras una consulta privada efectuada por Mullin a un especialista destacado de la industria tecnológica, quien solicitó resguardar su identidad.

En entrevista, el funcionario indicó que el experto le planteó que la integración de programas con inteligencia artificial capaces de escribir y autocorregir código informático están generando alteraciones no previstas en los sistemas.

“Empecé a hablar con la industria tecnológica y con un experto muy inteligente en tecnología. Le pregunté: ‘¿Qué podría estar causando todas estas fallas independientes?’. Y él me dijo: ‘Creo que es la IA; estos programas no están diseñados para operar tan rápido como la IA’.” Markwayne Mullin

Para graficar la complejidad de la falla, Mullin comparó el proceso con la remodelación de una vivienda, en donde la modificación de una sola estructura termina alterando inevitablemente todo el entorno circundante.

A su juicio, la velocidad de procesamiento de la tecnología actual sobrepasa la capacidad operativa para la que fueron diseñados los programas tradicionales, provocando su saturación.

Ante la ausencia de evidencias de intervención maliciosa, las autoridades estiman que este choque tecnológico constituye la causa central de los incidentes independientes reportados.

Por ello se esperan nuevas evaluaciones, con el objetivo de determinar el origen de las fallas y evitar que esta situación se repita en el futuro.