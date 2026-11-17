El sistema de comunicación clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), conocido como NSA Net, sufrió una interrupción inesperada que obligó a la institución a ajustar los horarios de ingreso de su personal mientras investiga la falla.

Aunque se descartó la presencia de un ciberataque, esta avería interna no afectó la capacidad de transmitir información urgente al presidente Donald Trump durante su gira asiática gracias a la existencia de múltiples redes de respaldo.

Este incidente ocurre poco después de otros fallos tecnológicos masivos que paralizaron vuelos nacionales y afectaron servicios de Microsoft a nivel global.

Red interna de comunicaciones clasificadas de la NSA sufre una caída en Estados Unidos

La red de comunicaciones internas conocida como NSA Net, empleada por los funcionarios y analistas de la agencia para intercambiar información sensible y de alto secreto, sufrió una interrupción repentina del servicio que dejó fuera de línea su sistema primario de mensajería y trabajo compartido.

⚡️El sistema de comunicaciones de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad esta caído! reporta CNN. pic.twitter.com/7QftkonCIb — Ariel Moutsatsos (@arielmou) November 17, 2026

De acuerdo con seis fuentes consultadas por la cadena CNN, los equipos técnicos e investigadores trabajan para determinar la causa raíz del fallo.

Señalando que hasta el momento no existen evidencias ni indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque o una intrusión informática maliciosa.

Mientras la agencia evalúa el alcance de la falla en su sede de Fort Meade, se implementó un esquema de llegadas e ingresos escalonados para el personal con el objetivo de reorganizar las operaciones con comunicaciones restringidas.

Se confirmó que la falla no afectó la capacidad de transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encontraba en gira por Asia a bordo del Air Force One.

El gobierno dispone de redes alternativas y múltiples sistemas de redundancia para mantener el contacto seguro con el mandatario.

Mientras la NSA no emitió de inmediato un comunicado detallado, el presidente restó importancia a los recientes problemas informáticos señalando que este tipo de fallas son inevitables.

Falla en la red interna de comunicaciones clasificadas de la NSA se suma a otros problemas tecnológicos masivos

La caída de la NSA ocurrió de manera simultánea a una serie de problemas en infraestructuras y servicios clave en todo el país durante la misma semana:

Caos aéreo: Fallas en los sistemas de comunicaciones de tierra de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligaron a suspender despegues a nivel nacional por más de cuatro horas, acumulando miles de cancelaciones de vuelos, sumado a una falla en los sistemas de United Airlines.

obligaron a suspender despegues a nivel nacional por más de cuatro horas, acumulando miles de cancelaciones de vuelos, sumado a una falla en los sistemas de United Airlines. Banca en línea: Usuarios de entidades como Bank of America , Chase y Wells Fargo reportaron problemas de acceso a sus plataformas financieras.

, y a sus plataformas financieras. Servicios de software: Interrupciones en plataformas como Microsoft Outlook y Teams, así como ataques informáticos a herramientas web corporativas.

Estados Unidos levanta suspensión de vuelos; operaciones se reanudan gradualmente (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

En conjunto, estos acontecimientos recientes demuestran cómo las fallas técnicas imprevistas tienen el potencial de perturbar la economía y poner en riesgo la seguridad nacional.