A unas horas de la derrota de Inglaterra por 2-1 en el Mundial 2026, la Cancillería de Argentina publicó un mensaje en el que rechazó la presencia del buque de guerra británico HMS Medway en aguas nacionales.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas”. Cancillería de Argentina

Argentina acusa que la embarcación fue desplegada de forma “ilegal” en las Islas Malvinas, que, según afirmaron en su comunicado, son argentinas “por historia, por derecho y por convicción”.

En ese contexto, la República Argentina reafirmó “sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Argentina acusa violación a los acuerdos bilaterales por presencia de buque británico HMS Medway

En el comunicado argentino se informó que, por instrucción del Canciller Quirno, se presentó el 13 de julio una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En el escrito, se expresa el rechazo de Argentina a la realización de los movimientos del buque HMS Medway en las Islas Malvinas que se realizó, según indican, de manera “ilegal”.

Argentina sostiene que no fueron notificados correctamente según los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y además señala que se incluyó el tránsito por el Mar Territorial argentino.

“Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado I.2 ‘Medidas de fortalecimiento de la confianza’.” Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993

Argentina acusa violación a los acuerdos bilaterales por presencia de buque británico HMS Medway (Cancillería de Argentina )

Argentina reafirma su soberanía sobre las Malvinas tras victoria ante Inglaterra

En la parte final de su mensaje, Argentina reiteró sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, tras haber vencido a Argentina en el Mundial 2026.

El comunicado concluye con una de las frases que históricamente ha acompañado el reclamo argentino: “Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.