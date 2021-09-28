Un niño murió a causa de una infección por una ameba ‘come cerebros’, luego de contagiarse en un parque acuático de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte médico, el niño presentó un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria, una rara infección que destruyó su tejido cerebral .

La autoridades de Texas ordenaron cerrar todos los parque acuáticos de la ciudad de Arlington, para una revisión exhaustiva de seguridad y sanidad.

El niño presentó algunos síntomas tras visitar parque acuático

El pasado 5 de septiembre, luego de pasar un día libre en familia, el niño fue hospitalizado por una serie de síntomas graves .

Fiebre

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómito

“Él solo comenzó a sentirse mal de repente”, comentó la madre del menor.

Tras una revisión general, los médicos determinaron que se trataba de una meningoencefalitis amebiana primaria.

Dicha infección es causada por la ameba ‘naegleria fowleri’ -conocida como ‘come cerebros’- que provoca inflamación en el cerebro y destrucción del tejido cerebral.

Seis días después de su ingreso al hospital, el niño murió.

Naegleria fowleri (@mojomike001 / Instagram)

Niño se infectó en un juego acuático con “defectos” en mantenimiento

Los padres ordenaron una revisión a las instalaciones del parque acuático; toda vez que los médicos confirmaron que el niño contrajo la infección en este lugar.

“El contagio se dio en un ‘splash pad’, una atracción acuática que consiste en una brote de agua en forma de chorros procedentes del suelo o de diferentes lugares.” Centros para el Control y Prevención de Enfermedades

Más tarde, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron la presencia de la ameba ‘comecerebros’ en muestras de agua tomadas del juego.

Según los CDC, esta ameba ‘comecerebros’ es un microbio vivo unicelular que vive en agua dulce templada y la tierra.

Su contagio se produce a través de la nariz o la boca .

Parque acuático (Sid Verma / Unsplash)

Asimismo, las autoridades locales y del parque acuático ofrecieron más detalles sobre la muerte del niño por la ameba ‘come cerebros’.

Si bien aseguraron que el agua que corre por el lugar “sigue siendo potable”, también reconocen fallas en el mantenimiento .

“En una revisión de las instalaciones se han detectado defectos en el correcto mantenimiento de atracciones acuáticas, incluido el ‘splash pad’.” Don Misenhimer Park

Las autoridades de Texas ordenaron el cierre inmediato de todos los parques acuáticos públicos de la ciudad de Arlington.

Y es que, en un periodo de 2019 a 2020, Estados Unidos ha reportado 34 casos de infección por la ameba ‘come cerebros’.

Con información de Fox News