La Secretaría de Salud de Yucatán confirmó la asociación entre la muerte de un instructor de deportes acuáticos y una infección por Naegleria fowleri, conocida como la ameba comecerebros.

“El día 4 de septiembre pasado, tuvimos una notificación de un caso de un paciente en una institución de salud pública con meningoencefalitis por probable causa de amebiasis primaria. Entonces se tuvo que hacer la asociación debido a que era instructor de deportes acuáticos, al hacer los estudios se logró hacer la asociación entre la infección y el sitio de contagio; encontrándose la presencia de la ameba Naegleria fowleri, esto activó un cerco sanitario y una vigilancia epidemiológica ya que mas de 360 personas habían estado expuestas en un lago artificial, en un deporte acuático.” Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud de Yucatán

Tras analizar nueve lagos artificiales en Mérida, las autoridades detectaron la presencia de la ameba comecerebros en seis y ordenaron restringir el contacto con el agua.

Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud estatal, explicó que el 4 de septiembre recibieron la notificación de un paciente con meningoencefalitis por probable amebiasis primaria; eso debido a que la víctima trabajaba como instructor de deportes acuáticos, se investigó el posible sitio de contagio.

¿Por qué detectaron la ameba comecerebros en seis lagos de Mérida?

En entrevista con Azucena Uresti, Alcocer detalló que las condiciones del lago artificial Fornelos Wake favorecieron la proliferación de Naegleria fowleri, también recalcó que el protozoario puede multiplicarse cuando la temperatura del agua supera los 35 grados y existe poca circulación dentro del cuerpo acuático.

El funcionario de Yucatán indicó que más de 360 personas habían estado expuestas en el lago donde se identificó el primer caso de la ameba comecerebros que terminó con una muerte, lo que activó un cerco sanitario y acciones de vigilancia epidemiológica.

Naegleria fowleri (@mojomike001 / Instagram)

Aunque los responsables del recinto contaban con monitoreos trimestrales para otros organismos, las medidas no impidieron la proliferación de esta ameba comecerebros. Por ello, la empresa recibió una multa de 18 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 2.1 millones de pesos.

Las autoridades de Yucatán también ordenaron suspender el contacto con el agua en los seis lagos donde se detectó el organismo Naegleria fowleri. Los parques permanecen abiertos, pero se establecieron restricciones preventivas mientras se determina el saneamiento necesario para garantizar condiciones seguras.

“Es un protozoario, es un organismo de vida libra unicelular que ha existido toda la vida, normalmente se alimenta de bacterias y existe en los sitios, en los fondos de lagos pero que prolifera cuando las temperaturas del agua aumentan a mas de 35 grados y no hay buena circulación del agua. En este caso fue en un lago artificial en donde se dieron las conficiones para que proliferara la ameba y se convirtiera en un riesgo sanitario para los que estaban realizando la actividad deportiva” Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud de Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán mantiene el monitoreo de estos espacios y la coordinación con instituciones académicas y dependencias gubernamentales para prevenir nuevos riesgos sanitarios ante la presencia de la Naegleria fowleri, la amaeba comecerebros.