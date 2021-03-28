México.- Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta por la propagación de la ameba come cerebros Naegleria fowleri, que se extiende gracias al suministro de agua.

Desde el 8 de septiembre Estados Unidos alertó por la presencia de la ameba en 8 ciudades del sureste de Texas. Sin embargo, el fenómeno se extendió ahora al norte del país, por el suministro del líquido.

Esta ameba ha tenido presencia en Estados Unidos desde 2010. Ese año se reportó un caso en Minesota, a 965 kilómetros de donde es más frecuente su presencia. Los estados con más casos son Texas, Florida, Indiana, Maryland, Misuri, Kansas y Nuevo México.

El microorganismo suele tener condiciones ideales de reproducción en sitios cálidos de agua dulce. Pero por el cambio climático se facilitó su supervivencia en zonas donde anteriormente no era frecuente.

Texas y Florida han visto 2 muertes asociadas a esta ameba en los meses recientes. En septiembre la Comisión de Calidad Ambiental de Texas advirtió por la contaminación del agua y exhortó a la ciudadanía a no consumir este líquido directo del grifo ni bañarse con este.

La ameba provoca una meningoencefalitis amebiana primaria, o una infección que destruye el tejido cerebral. Sus síntomas son dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito y rigidez en el cuello.

Casos más graves pueden presenciar coma, y la muerte llegaría en 5 días si no se trata adecuadamente.