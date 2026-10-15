El gobierno de Yucatán ordenó restringir el contacto con el agua de seis lagos artificiales en Mérida tras detectar la presencia de la ameba Naegleria en ellos.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) los parques donde se encuentran los lagos permanecerán abiertos pero no se podrá tener contacto con el agua.

Esto luego de la muerte de un instructor de wakeboard que realizaba actividades en el lago de Plaza La Isla en septiembre pasado relacionada con esta ameba conocida como “comecerebros”.

Restringen el contacto con seis lagos de Mérida por ameba Naegleria

El gobierno de Yucatán informó que se restringe el contacto con el agua de seis lagos artificiales en Mérida tras realizar un estudio de vigilancia sanitaria tras la muerte de un hombre infectado en el lago de Plaza La Isla.

De acuerdo con el comunicado, a partir del 14 de octubre, el contacto con el agua queda restringido en:

lago de Plaza La Isla lago oriente del complejo Cabo Norte lago principal del complejo Cabo Norte lago del Zoológico Centenario lago del Gran Parque La Plancha lago del Parque Ecológico del Poniente

Esto tras detectar en ellos la ameba Naegleria, conocida como “comecerebros”.

Asimismo, la SSY recordó que esta infección es “extremadamente rara” y solo ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz.

Además, se colocaron barreras y avisos en cada uno de esto lagos donde se iniciarán labores de saneamiento con el acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y al Cinvestav.

Cabe señalar que el gobierno de Yucatán señaló que se realizó un seguimiento de 361 personas que tuvieron contacto con el agua del lago de Plaza de La Isla en septiembre.

Por otra parte, se señaló que no se detectó la presencia de la ameba en tres lagos más:

lago central de Cabo Norte

lago del Acuaparque

lago del Zoológico Animaya

Asimismo, recordó que ninguno de los 9 lagos analizados se usa para nadar y son cuerpos de agua de ornato; sin embargo, se mantendrá la restricción mientras se realiza el saneamiento.