El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresará a prisión el próximo 21 de octubre de 2025 por el delito de financiamiento ilegal, por lo que en esta nota te damos los detalles del caso.

En un hecho sin precedentes, se le dictó una condena de cinco años de prisión a Nicolas Sarkozy por financiar ilegalmente con dinero libio su campaña presidencial de 2007.

Bajo este delito, se informó que Nicolas Sarkozy cumplirá su condena en la prisión de la Santé, en París, según confirmaron fuentes cercanas al caso de la agencia AFP.

Nicolas Sarkozy (Martin Bureau / AFP)

¿Por qué Nicolas Sarkozy no debía recibir dinero Libio?

Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un presidente francés será encarcelado. Se trata de Nicolas Sarkozy, quien actualmente tiene 70 años de edad.

En torno al caso, el Tribunal Penal de París resolvió que Nicolas Sarkozy permitió que sus colaboradores solicitaran fondos en efectivo o con intermediarios al régimen libio de Muamar el Gadafi, lo que se suma a otras de sus acusaciones:

Corrupción

Tráfico de influencias

Como en otros países, en Francia los partidos políticos y candidatos no pueden recibir dinero de gobiernos extranjeros ni de personas que no sean ciudadanos franceses.

En respuesta, Nicolas Sarkozy dijo desde septiembre en un comunicado que “asumirá sus responsabilidades: ”Cumpliré con la orden de la justicia y, si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión”.