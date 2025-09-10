Francia registra protestas masivas contra las políticas de austeridad del presidente Emmanuel Macron y exigen su renuncia.

Las protestas se han llamado Boicot del 10 de Septiembre o Bloqueemos Ttodo y son impulsadas por un movimiento espontáneo de jóvenes quienes se oponen a la política de austeridad por el gobierno.

El movimiento también ha sido apoyado por el político de izquierda Jean-Luc Mélenchon y otros movimientos de izquierda contra las élites, aunque excluye a partidos políticos y sindicatos tradicionales.

Protestas violentas en Francia (Aurelien Morissard / AP)

Francia protesta para exigir renuncia de Emmanuel Macron

La aprobación del presidente Emmanuel Macron se encuentra a la baja en alrededor del 15% y ya cuenta con la sexta renuncia de su gabinete.

Durante las protestas violentas se han escuchado gritos y lonas de “Macron renuncia”.

Las protestas también se dan en el marco de la llegada del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu.

Protestas violentas en Francia ¿En qué consiste el boicot del 10 de septiembre?

El boicot del 10 de septiembre propone no pagar, no consumir y no trabajar, así como bloquear carreteras y ya se han registrado la quema de automóviles y autobuses en autopistas, así como enfrentamientos con la policía.

Producto de los enfrentamientos ya se han contado alrededor de 250 detenciones.

La policía ha respondido con ráfagas gas lacrimógeno en las protestas de París y otras ciudades de Francia.

El despliegue de policías fue de 80 mil este 10 de septiembre quienes han desmantelado barricadas hechas por los jóvenes protestantes.

Al momento se calcula que más de 100 mil personas han participado en los disturbios y protestas principalmente jóvenes partidarios de la izquierda.

Las protestas han tenido impactó en los vuelos ya que la Dirección General de Aviación Civil de Francia solicitó a las aerolíneas que reduzcan un 50 por ciento sus vuelos entre las18:00 y las 24:00 horas de este miércoles principalmente Niza y Córcega.

Se espera que las protestas de este movimiento, que algunos califican como espontáneo, se mantenga durante varios días.