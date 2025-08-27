Marie Skłodowska-Curie es motivo de disputa entre Francia y Polonia, pues a 90 años de su muerte, la Unión Europea buscará homenajearla con un billete de 20 euros, equivalente a 434 pesos mexicanos.

Pese a que este nuevo diseño con el rostro de Marie Curie no sería lanzado hasta dentro de unos años por el Banco Central Europeo (BCE), la propuesta ya es motivo de disputa entre Francia y Polonia.

La razón se debe a que estos países no se han puesto de acuerdo para escribir el nombre de la Premio Nobel Maria Skłodowska-Curie, originaria de Polonia y cuya muerte ocurrió en 1934, en Francia.

¿Por qué pelean Francia y Polonia por el billete de 20 euros con Marie Curie? El nombre de la científica es el problema

La disputa entre Francia y Polonia por el posible billete de 20 euros se debe a que no han acordado cómo escribir su nombre: Marie Curie, como es popular en Francia, o Marie Skłodowska-Curie, como exige Polonia.

Las exigencias de las autoridades polacas responden, según señalan, a que solo llamarla “Marie Curie” relega su apellido de soltera “Skłodowska” e invisibiliza el origen de la científica, nacida en Varsovia.

Esta polémica inició cuando el Banco Central Europeo (BCE) presentó un esbozo del billete con el nombre “Marie Curie”, sin su apellido de soltera Skłodowska, lo que fue interpretado por Polonia como un intento de subordinar su identidad polaca.

Polonia también criticó que este hecho es solo un recordatorio de la infravaloración de la contribución de Polonia a la historia europea, que han intentado invisibilizar, según denuncian.

¿Cómo será el billete de 20 euros con Marie Curie?

Puede que en los próximos años se comience a imprimir el billete de 20 euros con el rostro y nombre de Marie Curie (Skłodowska), esto en el caso resultar ganador su diseño en los dos temas finalistas: “Cultura europea” y “Ríos y aves”.

Los bocetos mostrados hasta ahora tienen la intención de representar una escena de educación, con Marie Curie dando clases en una habitación llena de cuadernos y libros.

Sin embargo, el BCE ha respondido que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el diseño, pues se están considerando diferentes enfoques para representar de la mejor manera su legado.