Nicolás Maduro Guerra convocó a movilizaciones para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, momentos antes de que se programara la audiencia judicial de ambos para el 1 de junio de 2027.

Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente! Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo de Maduro

El diputado venezolano calificó el proceso judicial de “injusto” y aseguró que los simpatizantes del chavismo continuarán movilizándose para exigir la liberación del expresidente y su esposa.

Nicolás Maduro Guerra convoca movilizaciones (Movilizacióndecalle)

Protestas buscan el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela

Las movilizaciones de Maduro Guerra se llevaron a cabo la mañana del miércoles 22 de julio en la Plaza de Caracas, donde decenas de personas acudieron con carteles e imágenes de Nicolás Maduro.

Los organizadores sostienen que el juicio en territorio estadounidense es “ilegal” y que la captura de Maduro y Flores en Venezuela vulneró normas del derecho internacional.

De acuerdo con reportes de medios vinculados al oficialismo, las movilizaciones fueron planteadas como manifestaciones pacíficas para reclamar el regreso de ambos dirigentes a Venezuela.

Durante los eventos, Nicolas Maduro Guerra pidió a la militancia chavista mantenerse movilizada y participar en concentraciones de respaldo, de cara al próximo juicio en Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores en audiencia en Nueva York, Estados Unidos. (EFE)

Juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores comenzará el 1 de junio de 2027

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron el miércoles 22 de julio ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, por los cargos relacionados con crímenes de:

Narcotráfico

Conspiración

Tráfico de armas

La agencia Reuters informó que un juez federal de Estados Unidos fijó el inicio del juicio para junio de 2027, mientras que la defensa de Maduro ha anunciado que buscará desestimar el caso alegando violaciones a la soberanía.