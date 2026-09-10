La riada del pasado 26 de agosto en Nepal han desencadenado una firme exigencia de justicia por parte del gobierno, que culpa a países emisores de lo sucedido.

Puesto que la riada de Nepal se debería al cambio climático provocado por emisores, quienes deben asumir su responsabilidad ante naciones vulnerables que sufren los impactos del mismo.

Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)

Nepal exige compensación a países emisores por la riada del 26 de agosto

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, señaló directamente a China, Estados Unidos e India por la riada del 26 de agosto, debido a su impacto en el cambio climático.

Exigiendo una compensación para la reconstrucción y ayuda a todos los afectados en Nepal por la riada del 26 de agosto.

Pues el país no puede proteger solo el Himalaya ni reducir sus propias emisiones, mientras las potencias del mundo siguen quemando combustible y acabando con los recursos.

Afirmando que deben de asumir su responsabilidad en lo sucedido, ya que no es justo que el país se tenga que endeudar para arreglar las consecuencias de una crisis surgida en otro lado.

De acuerdo con diversos datos oficiales, Nepal apenas contribuye con menos del 0,025 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Nepal (NARENDRA SHRESTHA / EFE)

Nepal ya analiza el impacto del desastre a nivel económico

Información actualizada señala que la riada de Nepal ha dejado un saldo de más de 1300 muertes y entre 4000 y 5300 personas desaparecidas.

Además Nepal estima que más de 7500 viviendas e infraestructuras clave, como doce proyectos hidroeléctricos y puentes esenciales, resultaron destruidas.

La restauración de todo lo anteriormente mencionado implicaría un gasto de entre 4 mil a 5 mil millones de dólares; sin mencionar el tiempo que tardaría la reconstrucción.

Por ello el gobierno de Nepal ha solicitado 20 millones de dólares al Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños de la ONU; lo cual de paso impedirá que el país aumente su deuda.

Mientras el primer ministro, Balendra Shah, señaló que llevará el reclamo de compensación a la Asamblea General de la ONU.

Esto con el fin de defender que la asistencia internacional es una cuestión de justicia para la gente la nación asiática.