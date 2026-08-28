Las autoridades mantienen una alerta máxima debido a la formación de un nuevo lago en la frontera Nepal-China que amenaza con desbordarse y provocar una nueva inundación repentina, luego de la riada del miércoles 26 de agosto.

Tras la riada en Nepal, equipos de rescate operan bajo condiciones de extremo peligro mientras expertos monitorean el gran volumen de agua acumulada río arriba.

Las imágenes satelitales confirman que el bloqueo de escombros en el cauce representa un riesgo inminente para las poblaciones locales, que ya sufren las consecuencias del desastre inicial.

Lago recién formado en la frontera Nepal-China genera alerta por nueva inundación

El lago recién formado en la frontera entre Nepal y China se ha convertido en el foco de una alerta máxima debido al peligro inminente que representa para la región.

Este nuevo lago se formó a raíz del catastrófico colapso de un glaciar de montaña el miércoles 26 de agosto de 2026, cerca del pico Langtang Lirung.

Lago recién formado en la frontera Nepal-China aumenta el temor a nuevas inundaciones (Tomada de video )

La avalancha inicial de hielo, rocas y lodo bloqueó el flujo de agua en la confluencia de los ríos Chhochen Khola y Purepu Tsangpo, creando una represa o barrera natural que dio origen al embalse.

El lago recién formado se encuentra ubicado en el lado del Tíbet (China), a más de 10 kilómetros (6 millas) de distancia del Puerto de Gyirong (el principal paso fronterizo afectado).

Se sitúa a una altitud de 2,950 metros (9,680 pies), lo que significa que se encuentra cerca de 1,000 metros (3,280 pies) por encima de la zona del puerto y de las comunidades que yacen aguas abajo.

Se estima que el lago acumula entre 2 y 2.5 millones de metros cúbicos de agua. Esta descomunal cantidad de agua equivale a unas 1,200 piscinas olímpicas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias continuas en la región podrían verter unos 3 millones de metros cúbicos de caudal adicionales al lago en un plazo de tres días, incrementando críticamente la presión sobre la barrera.

El jueves 27 de agosto, el lago comenzó a desbordarse de forma constante. Además, el viernes por la mañana, un dron militar chino captó una avalancha secundaria en una montaña nevada que depositó unos 50,000 metros cúbicos de hielo adicionales directo en el embalse.

Estos son los riesgos del lago recién formado en la frontera Nepal-China

Las autoridades de China y Nepal alertaron sobre un “alto riesgo” de colapso o ruptura de la barrera.

Ante la amenaza de una descarga súbita capaz de desatar un nuevo alud o inundación secundaria devastadora, ambos países suspendieron temporalmente las labores de búsqueda y rescate el viernes 28 de agosto.

Los rescatistas chinos se vieron obligados a replegarse a la localidad de Laojiang (a 7 km del puerto de Gyirong).

Los desbordamientos del lago ya han bloqueado las rutas de abastecimiento de los camiones de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, impidiendo la entrega de suministros de socorro.

El viernes por la tarde, medios estatales indicaron que la situación del lago estaba bajo control y las operaciones de rescate se reanudaron con cautela.

Existe la posibilidad de que el problema se resuelva por sí solo mediante un drenaje natural lento.

Al finalizar la temporada de deshielo en octubre, los caudales disminuirán y, con la llegada del invierno, el agua restante terminará por congelarse.