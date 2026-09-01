La tragedia causada por la riada en Nepal continúa agravándose, con más de 1,000 muertos y cerca de 4,000 personas desaparecidas, entre ellas 583 extranjeras.

Al respecto, equipos de búsqueda señalaron que la devastación en la zona dificulta las labores de rescate y que es probable que el número de víctimas aumente al llegar a las comunidades aisladas.

Mientras grupos continúan reforzando las labores de búsqueda, en comunidades como Katmandú ya ha comenzado el entierro de decenas de cuerpos, algunos aún sin identificar.

Inundación en Nepal (NARENDRA SHRESTHA / EFE)

Continúan las labores de rescate tras riada en Nepal; rescatistas advierten dificultades

De acuerdo con los datos preliminares del Gobierno de Nepal, a una semana de la tragedia se han registrado 1.003 muertos y 3.916 desaparecidos, de los cuales 583 se encontraban de visita en el país.

Entre las cifras oficiales también figuran las reportadas por China, país que informó sobre 16 muertes y 546 personas desaparecidas a causa de la riada, entre ellas 261 extranjeras.

Los rescatistas buscan a las víctimas, incluyendo a alrededor de 900 trabajadores desaparecidos en 12 proyectos, de los cuales se cree que unos 500 están atrapados en túneles.

Riada (Niranjan Shrestha / AP Photo/Niranjan Shrestha)

Sin embargo, señalan que la magnitud del desastre del 26 de agosto dificulta las labores de rescate en Nepal y China, debido a deslizamientos de tierra, carreteras destruidas y daños extensos.

Los equipos recorren terrenos inestables y montones de escombros, lo que hace temer que el número de víctimas mortales aumente a medida que alcancen las comunidades más aisladas.

Entierran cuerpos sin identificar tras riada en Nepal

En Katmandú, la policía continúa trabajando para enterrar decenas de cuerpos hallados tras la riada en Nepal, en varias fosas ubicadas cerca de una zona boscosa.

En las “tumbas provisionales”, se han colocado marcadores azules numerados para identifican las tumbas de personas cuyos nombres se desconocen hasta el momento.

Como parte de los esfuerzos para que las familias encuentren a sus seres queridos, se conservan muestras de ADN, se fotografían rasgos faciales distintivos y se registran detalles de identificación.