Familiares de Yadira Tavárez confirmaron la muerte de la pastora evangelista residente en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos; te decimos qué es lo que se sabe del caso.

En redes sociales, circulan videos de los familiares de Yadira Tavárez, quienes confirman que la pastora murió, sin embargo, aún no ha sido confirmado por autoridades oficiales.

Yadira Tavárez fue pastora en la Iglesia Renovación Cristiana de Isabela, en Puerto Rico, desde donde dirigió la Oficina de Comunidades de Base de Fe; esto se sabe sobre su muerte.

Esto se sabe de la muerte de la pastora Yadira Tavárez

Medios locales aseguran que Yadira Tavárez murió e incluso mencionan que su cuerpo será trasladado de Estados Unidos a Puerto Rico, información que no ha sido confirmada oficialmente.

Usuarios en redes sociales han creado varias teorías sobre la supuesta muerte de Yadira Tavárez, pues la pastora realizó un par de publicaciones que han tachado de “sospechosas”.

La última publicación de la pastora Yadira Tavárez se realizó el pasado 13 de septiembre y dice lo siguiente: “Es mejor marcharse antes que el odio nos seduzca y se arruine todo!”.

Yadira Tavárez (Captura )

La presunta muerte de Yadira Tavárez ha causado gran conmoción entre sus seguidores, quienes aún no logran creer que esto sucediera y piden a la pastora que salga a desmentir la noticia.

Familiares desmienten que la pastora Yadira Tavárez suicidó; revelan razón de su muerte

Ante las hipótesis sobre Yadira Tavárez, los familiares de la pastora lo han desmentido que siga viva o que se haya suicidado como usuarios de redes sociales estarían especulando.

Gladys Rodriguez, madre de la pastora Yadira Tavárez, confirmó en redes sociales la muerte de su hija y agradeció a todas las personas que han acompañado a la familia con sus oraciones.

A través de redes sociales, la madre de Yadira Tavárez reveló que la pastora, su hija, luchaba desde hace tiempo contra “varias condiciones de salud”, sin embargo, ahora estaría descansando en paz.

“Con profundo dolor quiero compartir que mi amada hija partió con el Señor. No hay palabras que puedan describir el vacío que siento en mi corazón. Ella luchó con valentía contra varias condiciones de salud, pero ahora descansa en paz. Agradezco a todos los que nos acompañan con sus oraciones, pensamientos y cariño en este momento tan difícil. También les pido de corazón que nos brinden un espacio para poder sobrellevar esta situación”. Gladys Rodriguez, madre de la pastora Yadira Tavárez