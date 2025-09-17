La muerte de la pastora evangelista Yadira Tavárez impactó a sus seguidores, pues habría dejado un mensaje de desesperanza que se está viendo como su despedida.

Ante la incertidumbre de la muerte de Yadira Tavárez, sus familiares salieron a aclarar todo, pero ¿quién fue la pastora evangelista?

Te compartimos estos detalles sobre Yadira Tavárez:

Quién fue

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién fue Yadira Tavárez?

Yadira Tavárez fue una pastora evangelista nacida en Puerto Rico, pero actualmente radicando en Philadelphia, Estados Unidos, que murió de forma inesperada lo que impactó a sus seguidores en redes sociales.

La popularidad de Yadira Tavárez creció en redes sociales, por ‘bendecir’ a sus seguidores con milagros como embarazos a pesar de haber sido operados para no volver a procrear.

Yadira Tavárez, pastora evangelista. (@yadira.nueva / Facebook)

La labor de Yadira Tavárez la llevó a tener ocho libros publicados por distintas editoriales.

Se sabía que la pastora evangelista recibía donaciones para la fundación Dale La Mano Al Caído, pero se desconoce qué causas perseguía.

De su vida personal se sabía que Yadira Tavárez vivía sola en Estados Unidos, mientras su familia aún radicaba en Puerto Rico.

Gladys Rodríguez es la madre de Yadira Tavárez quien confirmó la muerte de la pastora evangelista, negando que se tratara de suicidio.

Yadira Tavárez con su mamá Gladys Rodríguez. (@yadira.nueva / Facebook)

¿Qué edad tenía Yadira Tavárez?

Yadira Tavárez tenía 43 años de edad, cuando murió.

¿Quién fue el esposo de Yadira Tavárez?

Yadira Tavárez estuvo casada, pero se desconoce el nombre del hombre del que ya está divorciada.

¿Qué signo zodiacal era Yadira Tavárez?

Yadira Tavárez pertenecía al signo zodiacal de Virgo, pues nació un 9 de septiembre.

¿Cuántos hijos tuvo Yadira Tavárez?

Se desconoce si Yadira Tavárez tuvo hijos.

Yadira Tavárez, pastora evangelista. (@yadira.nueva / Facebook)

¿Qué estudió Yadira Tavárez?

Según información dada por la propia pastora Yadira Tavárez, estudió en la Universidad Ana G.Méndez - Recinto de Gurabo ubicada en Puerto Rico, sin embargo, se desconoce qué carrera estudió.

¿En qué trabajó Yadira Tavárez?

Yadira Tavárez era una pastora evangelista que creaba contenido en redes sociales, además de haber escrito estos ocho libros:

Abuela de miles

Cómo enseñar biblia en pantuflas

Quiero cambiar y lo quiero ahora

Muerta por dentro, viva por fuera

Devocionales

Renacer en la restricción

Mi casa huele a bebé I

Mi casa huele a bebé II

Libros de Yadira Tavárez, la pastora evangelista. (@yadira.nueva / Facebook)

Yadira Tavárez, la pastora evangelista, murió por problemas de salud

La noticia de la muerte de la pastora evangelista Yadira Tavárez, conmocionó a sus seguidores, quiénes creyeron que la divulgadora de la fe se suicidó, pero esto ya se desmintió.

Pese a que un último post de Yadira Tavárez en redes sociales, parecía desesperanzador ante la vida, fue Gladys Rodríguez, su madre, quien desmintió el suicidio.

Según información por la madre de Yadira Tavárez y más tarde por el Pastor Eddie Tavárez, su primo, la pastora evangelista sufría de distintos problemas de salud por diabetes e hipertensión arterial.

“Mi prima hermana no se quitó la vida (...) La encontraron viva, la llevaron al hospital y murió en el hospital no se sabe de qué murió, pero tenía diabetes, hipertensión y otras condiciones”. Eddie Tavárez, pastor.

Lo dicho por el Pastor fue que encontraron a Yadira Tavárez en su casa aún con vida y fue trasladada a un hospital, mismo nosocomio donde murió.