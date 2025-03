Claudia Santillana Rivera, colaboradora de SDP Noticias, murió el miércoles 12 de marzo, a los 51 años de edad.

SDPnoticias lamenta el fallecimiento y envía condolencias a la familia de quien colaboró en este medio de comunicación como columnista.

Claudia Santillana Rivera también se desempeñaba como psicóloga y especialista en personas con síndrome de Down; no obstante, también era una apasionada de los temas de política.

Claudia Santillana Rivera era sobreviviente de cáncer de mama, situación que abiertamente compartía en redes sociales.

En sus columnas vinculaba la política acceso a la salud, por lo que lamentaba que millones de mexicanos no tuvieran acceso a ese derecho.

En días recientes compartió un diagnóstico reciente de Esófago de Barret, por lo cual fue sometida a una cirugía por la cual presentó complicaciones que incluso compartió en su última columna para SDP Noticias.

En esa columna titulada “Enfermarse en este país” lamentaba que miles de personas no pudieran atenderse en servicios de calidad por falta de recursos económicos.

En su última columna, la colaboradora contaba cómo ha sido su más reciente diagnostico de Esófago de Barret y relataba las peripecias que tuvo que enfrentar a pesar de tener la fortuna de atenderse en el sector privado.

Claudia Santillana Rivera valoraba haber salido con vida a pesar de las complicaciones y la cuenta del hospital en general. Tan solo la cirugía mencionada tuvo un costo de 300 mil pesos.

“En mi mente y corazonistas estuvieron presentes las miles de personas que con seguridad no han podido operarse por falta de recursos económicos. Ellas mueren, sin duda. Me sentí afortunada por estar anclada a un quirófano privado pero muy triste por los que no pueden contar con esa bendición”

Claudia Santillana Rivera. Columnista