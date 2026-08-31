Una mujer fue abatida cerca de Times Square por la policía de Nueva York tras apuñalar a dos personas en la Séptima Avenida de Manhattan.

La agresora y sus víctimas fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, se desconoce el estado de salud de todos los involucrados.

Por su parte, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York abrió una investigación y pidió a la ciudadanía evitar la zona.

Funcionarios revelaron que serán investigados los antecedentes de salud mental de la mujer. A la par descartaron que se trate de un acto terrorista.

Mujer trata de escapar tras apuñalar a dos personas en Time Square

Reportes policiales y declaraciones de testigos señalan que la mujer quiso darse a la fuga después de apuñalar a sus víctimas.

En videos que ya circulan en redes sociales se ve cómo la mujer fue interceptada por elementos policiacos para su detención, minutos después de la agresión.

Mujer trata de escapar tras apuñalar a dos personas en Time Square (Captura de video)

Al no ceder a las exigencias de la policía, la mujer comienza a mover los cuchillos, momento en el que uno de los oficiales dispara una pistola Taser para tratar de inmovilizarla.

La agresora logró evadir las descargas y siguió moviendo los cuchillos mientras se abalanzaba a la barrera de oficiales. Cayó al suelo tras dos impactos de bala de uno de los uniformados.

Inicialmente, el incidente había sido reportado como un robo armado, pero al llegar al lugar de los hechos la policía encontró a dos personas con heridas punzocortantes.

Autoridades no han revelado más datos de las víctimas ni de la agresora de Times Square.