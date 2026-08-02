Chad Williams fue identificado como el tirador de Twin Falls, Idaho, en Estados Unidos, acción que dejó tres muertos en un restaurante.

Se señala que fue abatido por un agente fuera de servicio, de nombre Jordan Salinas, aunque otras versiones señalan que murió por un disparo autoinfligido.

El tiroteo se registró en un restaurante In-N-Out de reciente apertura y dejó siete heridos, dos de ellos en estado crítico, tres hospitalizados y dos ya fueron dados de alta.

¿Chad Williams estuvo en la cárcel?

De acuerdo con registros policiales, Chad Williams fue liberado en hace dos semanas luego de haber estado en la cárcel.

Su salida de la cárcel habría sido el 17 de julio de 2026 y el delito por el que había regresado a la cárcel fue por portar un arma prohibida siendo un delincuente condenado por un delito grave.

Quedan dudas de si se trata de la misma persona ya que la policía de Twin Fallas dijo que Chad Williams tiene 24 años y los registros policiales señalan 42 años.

FBI investiga a Chad Williams por el tiroteo en Twin Falls

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra a cargo de la investigación por el tiroteo emprendido por Chad Williams.

Pidió fotos y videos a la ciudadanía para reunir pruebas que ayude a esclarecer los hechos en el restaurante que se había inaugurado el pasado 24 de julio.