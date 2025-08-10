La activista sueca Greta Thunberg, junto con un grupo manifestantes, intentará llegar otra vez a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria ante los actos genocidas de Israel, señalados de esta manera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hoy domingo 10 de agosto, por medio de un video publicado en redes sociales, la Flotilla Mundial Sumund informó que docenas de barcos y movilizaciones coordinadas con 44 países, intentarán llegar a la Franja de Gaza para romper el asedio de Israel.

De acuerdo con Amnistía Internacional, hasta el 6 de agosto de 2025, Israel ha dejado a más de 60 mil palestinos muertos, incluyendo a mujeres y niños. Además, hoy domingo, Al Jazeera citó al Ministerio de Salud de Palestina para informar que 217 personas, entre ellas 100 menores de edad, murieron a causa de desnutrición en Gaza.

Israel en la guerra Gaza-Pälestina (Abdel Kareem Hana / AP)

Greta Thunberg busca romper el bloqueo mediático y los algoritmos en redes sociales sobre Gaza para exponer complicidad

El grupo de activistas encabezados por Greta Thunberg comunicó que su intento por llegar a Gaza, será el mayor esfuerzo de solidaridad internacional en 18 años.

La Flotilla Mundial Sumund señaló que el genocidio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ha intensificado, pues en los últimos 22 meses se ha lanzado sobre Gaza el equivalente a 8 bombas atómicas sobre hombres, mujeres y niños, quienes se encontraban en hospitales, refugios, escuelas y hogares.

Dado lo anterior, el grupo de activistas hizo un pronunciamiento para romper el bloqueo mediático en torno al genocidio, situación que también se refleja en redes sociales:

“Nos han visto intentando romper el asedio por mar, tierra y aire. Y nos han visto intentando romper el bloqueo mediático, romper los algoritmos de las grandes tecnológicas en redes sociales y exponer la complicidad en todas partes”. Flotilla Mundial Sumund

Greta Thunberg intentó llegar a Gaza hace un mes, pero su barco fue detenido por Israel

La Flotilla Mundial Sumund, encabezada por Greta Thunberg, señaló que además de las víctimas mencionadas, Israel ha asesinado a periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario, por lo que su grupo hizo un llamado global para sumarse a esta iniciativa.

“Decenas de miles de víctimas identificadas y posiblemente cientos de miles más sin identificar por los bombardeos. Nunca en la historia han muerto tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario. Y simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa”. Flotilla Mundial Sumund

Cabe recordar que en junio de 2025, Greta Thunberg intentó llegar a Gaza por medio de la Flotilla de Libertad; sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron esta embarcación y los tripulantes fueron deportados.