Al menos 11 personas murieron este domingo 28 de junio de 2026, tras registrarse el accidente de una avioneta de paracaidismo al norte de Francia.

De acuerdo con las autoridades, la avioneta se desplomó en las inmediaciones de la localidad de Tomblaine, en un terreno cercano a la pista del aeródromo de Nancy-EsseyB.

Mueren 11 personas en accidente de avioneta de paracaidismo en Francia (Dimitri RAHMELOW / AFP / AFP)

Se desploma avioneta de paracaidismo en Francia durante “vuelo de bautismo”

Yves Seguy, prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, confirmó este domingo que el desplome de una avioneta de paracaidismo dejó en total 11 personas muertas, entre ellas el piloto de la aeronave, 5 instructores y 5 saltadores principiantes.

Según los registros, la avioneta sufrió una presunta falla mecánica que terminó con su caída a menos de un minuto de haber despegado del aeródromo de Nancy-EsseyB.

Esto ocurrió cuando pretendían realizar un llamado “vuelo de bautismo”, actividad diseñada para quienes realizan su primer salto en paracaídas.

Tras la caída de la avioneta, las fuerzas de seguridad activaron protocolos de emergencia, confirmando que el accidente no dejó sobrevivientes.

Hasta el momento, las causas precisas del accidente no han podido ser esclarecidas, pero investigadores ya trabajan para determinar con exactitud lo sucedido.

Asimismo, Yves Seguy afirmó que fueron activados protocolos de asistencia médica y psicológica, toda vez que muchos amigos y familiares de las víctimas presenciaron la caída de la avioneta.

Esto debido a que se habían reunido en el sitio para presentar el salto en paracaídas de sus seres queridos.