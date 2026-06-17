Un avión Cessna Citation Latitude modelo 2016 de la empresa NetJets se estrelló y se incendió la noche de este martes en el Anillo Vial Bob Bullock, Loop 20, cerca del aeropuerto de Laredo, Texas, dejando al menos una persona muerta y seis ocupantes a bordo.

El accidente ocurrió poco después de las 22:00 horas locales (21:00 en Monterrey) en la intersección de Loop 20 y Saunders. La aeronave, matrícula N523QS, había despegado de Los Cabos, Baja California Sur, con destino a Austin, Texas.

La heroica reacción de los testigos del accidente aéreo ante el fuego

Imágenes del lugar muestran el avión partido en dos y envuelto en llamas, y los ciudadanos que circulaban por la vialidad bajaron de sus autos para romper la ventana de la cabina y rescatar a los ocupantes del avión que sufrió el accidente en Laredo, Texas.

Zayra Garza, testigo del hecho, narró que parecía “una escena de película” y que temía una explosión en cualquier momento. Tres personas que parecían adolescentes, seguidas por quien aparentaba ser el piloto, lograron salir; otro tripulante intentó sacar a una persona inconsciente.

El vocero del Departamento de Policía de Laredo, Joe Baeza, confirmó el fallecimiento, aunque aún no está claro si la víctima viajaba en la aeronave o se encontraba en tierra.

Hasta el momento se sabe que se rescataron personas con vida, pero la información sigue siendo preliminar; no se reportaron heridos entre automovilistas. Los bomberos controlaron el incendio de la aeronave y la carretera fue cerrada en ambos sentidos.

NetJets, compañía estadounidense especializada en alquiler de aviones privados, confirmó que la aeronave era de su flota y colabora con las autoridades. El Buró Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciarán una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente.

Por su parte, Baeza pidió a la población evitar acercarse a la zona por riesgos de materiales peligrosos y combustible que haya dejado el accidente aéreo en Laredo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los ocupantes ni la posible causa del siniestro en Laredo, que generó caos vial y escenas dramáticas de auxilio ciudadano en plena vialidad texana.