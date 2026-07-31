Priciliano Trejo, un migrante mexicano de 29 años que padecía leucemia, murió tras permanecer semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según organizaciones pro-migrantes, el mexicano murió en un hospital de Georgia después de que personal del Centro de Detención de Stewart le negara atención médica durante una semana.

“Al sentirse mal, solicitó atención médica el 6 de junio; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio”. organizaciones pro-migrantes

El 15 de julio, el ICE informó a la familia de Priciliano Trejo que el joven estaba en coma.

Para el día 24 murió, pero el ICE no lo reportó sino hasta una semana después.

ICE (Especial)

Padre de Priciliano Trejo asegura que su hijo tenía buena salud antes de detención del ICE

La muerte de ‘Yanito’, como era conocido Priciliano Trejo, generó indignación entre las organizaciones pro-migrantes que exigen el cierre del Centro de Detención de Stewart.

Los colectivos afirman que es el centro con “el índice de mortalidad más alto del país”, y que desde hace mucho tiempo ha sido objeto de graves denuncias por “condiciones inhumanas y atención médica deficiente”.

Por su parte, el padre de Priciliano Trejo comentó a los colectivos que su hijo estaba en buen estado de salud antes de ser detenido por el ICE el 19 de junio, por lo que no entiende cómo su condición se deterioró hasta morir.

El mismo joven ya había pedido ayuda en redes desde el centro del ICE, alertando que padecía dolor de garganta, tos con sangre y migrañas intensas, sin que autoridades le proporcionaran tratamiento.