Omukama Oyo Nyimba, el rey más joven del mundo de Tooro en el oeste de Uganda ha muerto a los 34 años de edad.

“Es con profunda tristeza y con el corazón encogido que anunció el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”. Calvin Armstrong Rwomiire, primer ministro de Tooro.

La muerte del rey Omukama Oyo Nyimba ocurrió durante la noche, alrededor de las 10:00 pm del jueves 27 de agosto, sin revelarse la causa del fallecimiento.

“Su Majestad deja atrás a un príncipe como su heredero, cuya identidad será revelada formalmente en el momento apropiado, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”. Calvin Armstrong Rwomiire, primer ministro de Tooro

Muerte de Omukama Oyo Nyimba, el rey más joven del mundo sorprende

La muerte de Omukama Oyo Nyimba sorprendió a sus habitantes, pues para muchos era desconocida la gravedad en la salud del rey más joven del mundo.

Pues tan solo la semana pasada se dio a conocer un escueto comunicado en el que se informaba de que el monarca estaba en “estado crítico” y pedía al pueblo batoro que “mantengan a Su Majestad en sus oraciones”.

Omukama Oyo Nyimba será recordado por convertirse en el rey más joven del mundo, cuando tan sólo con tres años heredó el trono de su fallecido padre, Kaboyo Olimi III, el 12 de septiembre de 1995.

Además de que a Omukama Oyo Nyimba se le consideró como un rey influyente para su país, ya que su mandato tuvo varios enfoques para la atención en la juventud, educación, sanidad, conservación medioambiental y desarrollo de su pueblo.