Ratko Mladić, exgeneral serbobosnio apodado el “carnicero de Bosnia”, murió el 27 de agosto de 2026 a los 84 años en la Unidad de Detención de la ONU en La Haya, donde cumplía cadena perpetua por genocidio.

Mladić fue condenado en 2017 por su responsabilidad en la masacre de Srebrenica, que dejó más de 8 mil víctimas, y por el sitio de Sarajevo, con más de 10 mil civiles muertos.

La muerte de Ratko Mladić ocurrió tras años de complicaciones de salud mientras purgaba su sentencia.

Ratko Mladić (Especial)

Ratko Mladić, “el carnicero de Bosnia”, murió a los 84 años

El ex general militar serbobosnio, Ratko Mladić, murió este jueves 27 de agosto de 2026 a los 84 años de edad mientras estaba recluido en el Centro de Detención de Naciones Unidas en La Haya.

Conocido históricamente con el sobrenombre de “carnicero de Bosnia”, el antiguo mando militar murió mientras cumplía la pena de cadena perpetua dictada por la justicia penal internacional.

El deceso de Ratko Mladić ocurrió luego de que enfrentó diversas complicaciones severas de salud, las cuales aquejaban al prisionero dentro del hospital penitenciario de la organización internacional.

Cabe destacar que durante sus últimos años en prisión mientras purgaba la cadena perpetua por genocidio, el llamado “carnicero de Bosnia” sufrió varios problemas de salud:

Múltiples derrames cerebrales

Insuficiencia cardiaca crónica

Problemas de hipertensión arterial grave

Neumonía y complicaciones pulmonares y fallos respiratorio

Debido a los distintos episodios que agravaron el estado del ex mando militar acusado de genocidio, solicitó en distintas ocasiones salir de prisión debido a su avanzado deterioro físico y mental.

Guerra en Bosnia (highwaymagazine)

Ratko Mladić purgaba una cadena perpetua por genocidio

Por su participación en la masacre de Srebrenica en julio de 1995, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a Ratko Mladić a una pena de cadena perpetua.

Así lo dictaminaron las autoridades debido a que “el carnicero de Bosnia” fue declarado culpable de ordenar la ejecución de más de 8 mil hombres y niños musulmanes bosnios.

Asimismo, se le atribuyó la responsabilidad del sitio a Sarajevo entre 1992 y 1996 que dejó un saldo de más de 10 mil civiles muertos mediante ataques continuos de artillería y francotiradores.

Por los hechos, fue declarado culpable de 10 cargos mayores en 2017, incluyendo exterminio, persecución étnica, deportación forzada y la toma de cascos azules de la ONU como rehenes durante la guerra de Bosnia.