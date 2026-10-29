Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, aseguró que fue testigo del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988 y que le contó lo que vio al hoy fallecido político.

La política ligada al Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que fue cercana a Cuauhtémoc Cárdenas y que él escuchó sus ideas en varias ocasiones.

“Tuve la oportunidad de verlos varias veces en vida y contarle lo que pasó eses 6 de julio de 1988, porque yo estaba en la sala de computo de la Secretaria de Gobernación. Era una joven ingeniera y le pude contar con detalle cómo hasta donde a mí me consta, él había ganado esa elección… México lo va a recordar con mucho cariño…” Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN

Xóchitl Gálvez trabajó en elecciones de 1988; fue testigo del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas

Xóchitl Gálvez dijo a Ciro Gómez Leyva que de joven trabajó como ingeniera en la Secretaría de Gobernación en las elecciones de 1988.

La también exalcaldesa de Miguel Hidalgo no detalló cuáles eran sus funciones específicas, pero dijo que trabajó con como ingeniera en la sala de cómputo donde se hacía la contabilización de votos.

Gálvez aseguró que con lo que ella vio, le consta que sí hubo fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas.

Xóchitl Gálvez se suma a condolencia por Cuauhtémoc Cárdenas

Xóchitl Gálvez se ha sumado a la lista de políticos que han reconocido la vida y trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte confirmada el 28 de octubre.

Durante las elecciones 2024, Cuauhtémoc Cárdenas habló con Xóchitl Gálvez sobre temas energéticos y otras propuestas presidenciales.

Gálvez recordó que la serie de propuestas siguen vigentes y que ojalá pudieran llevarse a cabo ya que tienen el respaldo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).