Un ciudadano venezolano fue detenido cerca de la Casa Blanca con tres armas y un vehículo robado, luego de expresar amenazas contra el presidente estadounidense Donald Trump.

El hombre, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, fue interceptado por agentes del Servicio Secreto en Constitution Avenue, dentro de un automóvil estacionado en una vía cercana.

Las autoridades señalaron que el sospechoso manifestó intenciones de asesinar a Donald Trump y dijo que voces en su cabeza lo habían enviado a Washington para cometer el ataque.

¿Qué se sabe del arresto del migrante armado cerca de la Casa Blanca?

El arresto ocurrió después de que los agentes observaran una conducta sospechosa en el vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Al revisar la unidad, los oficiales comprobaron que tenía reporte de robo y encontraron tres armas de fuego, además de decenas de cartuchos de munición.

Entre las armas aseguradas había un rifle de asalto tipo AR-15 y 2 pistolas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Cortesía)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto y señaló que Guanipa Chirinos había expresado amenazas directas contra el presidente durante la intervención.

Según datos federales citados por Fox News, el venezolano ingresó irregularmente a Estados Unidos por la frontera de Texas en marzo de 2024.

Después de ser procesado por la Patrulla Fronteriza, quedó en libertad durante la administración del entonces presidente Joe Biden, según la información difundida por autoridades federales.

Actualmente, el ICE emitió una orden de detención migratoria contra Guanipa Chirinos, quien permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.