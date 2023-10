Un mexicano narró su experiencia tras salir de Israel, país en medio de la guerra contra Hamás, y dijo que se vivía con un miedo latente de estar en riesgo.

Se trata de Juan Carlos Laguna, oriundo de Guadalajara, quien vacacionaba en Jerusalén con al menos otros 15 turistas cuando ocurrió el ataque del grupo palestino Hamás.

El mexicano logró salir de Israel y en entrevista a Foro TV contó su experiencia sobre cómo se vivió estar en el territorio de la guerra de Israel contra Hamás.

Mexicano narra su experiencia en Israel durante la guerra contra Hamás

De acuerdo con el mexicano, eran 15 turistas los que se hallaban en Israel cuando a los dos o tres días de su viaje ocurrió el primer ataque terrorista.

El mexicano señaló que al principio no dimensionaron la magnitud del problema hasta el paso de las horas cuando el caos se apoderó de Israel.

Sin embargo, aunque ellos querían abandonar el país, no les fue posible debido a que no había manera de salir, pues los aeropuertos cerraron y vía terrestre no era segura.

Con el paso de los días, el mexicano narró que vivieron episodios de incertidumbre y ansiedad hasta que el grupo de turistas se separó cuando algunos de ellos lograron conseguir vuelos.

Juan Carlos Laguna señaló que en algún momento de los días lograban vivir con tranquilidad debido a que los israelíes seguían haciendo su vida como de costumbre.

No obstante, aseveró que cuando se hacía tarde y sus familias en México los contactaban y bombardeaban de información, les volvía el miedo latente de que estaban en riesgo.

En ese sentido, el mexicano señaló que mucha de la información que se difundió en redes sociales era falsa, lo que únicamente generaba más desconocimiento, pánico y terror.

¿Qué pasa entre Israel y Hamás?

Este 11 de octubre se vive el día 5 de la guerrra entre Israel y Palestina, a causa de un conflicto generado por el grupo islamista de Hamás.

El pasado 7 de octubre Hamás atacó sorpresivamente a Israel desde la Franja de Gaza, lo que llevó a que el gobierno israelí declarara estado de guerra.

Los palestinos lograron cruzar la frontera con Israel y desde entonces se ha desatado una ola de violencia con bombardeos y enfrentamientos armados que ya han dejado más de 3 mil muertos.