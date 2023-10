Una versión afirma que un grupo de bebés fueron decapitados en Israel por la organización yihadista Hamás; las autoridades de dicho país confirmaron el hallazgo de los cuerpos tras el ataque en el país de Medio Oriente.

El conflicto entre Israel y Hamás, una organización yihadista de Palestina, ha dejado más de mil muertos; cerca de 600 personas en Israel y más de 400 personas de Palestina en la Franja de Gaza; y más de 4 mil heridos en ambos lados.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, país aliado de Israel, declaró que “no hay justificación para el terrorismo”, y consideró que “Israel tiene el derecho a responder, de hecho, tiene el deber de responder a estos atroces ataques”.

“Vamos a asegurarnos de que Israel no se quede sin estos activos críticos para defender sus ciudades y a sus ciudadanos” Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció respecto a la guerra entre Israel y Palestina durante la conferencia mañanera, desde donde se dijo partidario del pacifismo:

“Nosotros respetamos al gobierno de Israel, y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad”. AMLO

Ante este panorama, las autoridades de Israel encontraron los cuerpos de 40 menores sin vida.

Guerra de Israel contra Hamás (Twitter de Benjamin Netanyahu / Captura de pantalla)

Autoridades de Israel encuentran cuerpos de bebés; condenan ataques de Hamás

Las autoridades de Israel encontraron los cuerpos de 40 bebés el 7 de octubre, razón por la que condenaron los ataques de Hamás que han dejado más de mil muertos y más de 4 mil heridos en Israel y en la Franja de Gaza.

“Los bárbaros de Hamás masacraron a 40 bebés durante los ataques del 7 de octubre en Israel. Israel honrará a cada una de las víctimas de estos atroces ataques terroristas islamistas”. Embajada de Israel en Francia

“No nos detendremos ante nada para hacer que estos terroristas paguen un alto precio”, declaró la Embajada de Israel en Francia ante el hallazgo en un kibutz de Kfar Aza, situado a 5 kilómetros de la Franja de Gaza.

Situado entre Netivot y Sderot, el kibutz de Kfar Aza reportó una población de 765 habitantes en 2021 y sufrió de peor manera el ataque de Hamás debido a su cercanía con la Franja de Gaza.

Hamás ataca festival de música en Israel

Otro de los ataques de Hamás en Israel se produjo durante el Festival Nova, un evento de música electrónica que se llevó a cabo en una zona rural de cultivo cercana a la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.

“Ni siquiera teníamos ningún lugar donde escondernos porque estábamos en un espacio abierto”, contó Tal Gibly para CNN sobre los ataques donde se llevaron rehenes, “todos entraron en pánico y comenzaron a tomar sus cosas”, narró.

“¡No me mates! No, no, no”, suplicó una joven identificada como Noa Argamani, captada en video a bordo de una motocicleta por la fuerza, tras el ataque en un festival de música.