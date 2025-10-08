Una nueva polémica real ha surgido, luego de que un video publicado por la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, recordara la muerte de la princesa Diana.

Y es que fue en redes sociales, en donde Meghan Markle, duquesa de Sussex, compartió en sus historias un video que grabó en las inmediaciones del mismo sitio en donde murió la princesa Diana; esto en el túnel del Alma, ubicado en París, Francia.

No obstante, este video generó una ola de críticas, principalmente desde la propia familia real, pues el príncipe William ya se habría pronunciado al respecto.

Meghan Markle (Angela Weiss / AFP)

Polémica real: video de Meghan Markle recuerda muerte de la princesa Diana; príncipe William la acusa de ser “irrespetuosa”

A través de sus redes sociales, Meghan Markle compartió un video grabado cerca del túnel del Alma, en París, Francia, sitió donde ocurrió el trágico accidente en el que murió la princesa Diana.

Esto toda vez que la duquesa de Sussex se encontraba en Francia, debido a que asistió al desfile de Balenciaga dentro de la Semana de la Moda de París.

En el video, Meghan Markle está grabando una toma del exterior de la vía, como parte de un “paseo nocturno” por París.

En seguida en la misma toma, grabar el interior del vehículo en el que viajaba, en donde se le ve descansando descalza y cruzando sus piernas extendidas.

video de Meghan Markle que recordó la muerte de la princesa Diana (Especial)

Tras la difusión de este video corto, las críticas no se hicieron esperar, y las cuales, según la prensa británica, se habrían generado desde la propia Familia real .

Aseguraron que fue el príncipe William, actual heredero al trono del Reino Unido, quien reaccionó al video de Meghan Markle, acusando que se trató de una acción “irrespetuosa”.

Debido a esto habría solicitado a un equipo eliminar cualquier reproducción de dicho video, pues indicó que se trata de una acción que atenta contra la memoria de su madre.