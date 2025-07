Se dio a conocer que Netflix termina contrato con Meghan Markle y el príncipe Harry; aún puedes ver sus 5 series.

Pese a que han producido varios contenidos, Netflix ya no seguirá con el acuerdo que tenía con los duques de Sussex.

Netflix no renovará contrato que tenía con Meghan Markle y el príncipe Harry

Se reveló que Netflix no renovará contrato que tenía con Meghan Markle- de 43 años de edad- y el príncipe Harry, el cual inició en 2020.

El acuerdo era de más de mil 854 millones de pesos, y terminará en septiembre 2025.

El príncipe Harry y Meghan Markle (@archewell_sussex_ / Instagram)

Pese a que Meghan Markle y el príncipe Harry- de 40 años de edad- ya no tendrán exclusividad con Netflix seguirán colaborando.

Ejemplo de ello es que a la plataforma de streaming llegará la serie Con amor, Meghan segunda temporada para otoño.

Así como la adaptación de a novela “Meet me at the lake”, de Carley Fortune, donde los duques de Sussex serán productores.

Por lo que se espera que lo nuevos proyectos de Meghan Markle y el príncipe Harry sigan formando parte de la oferta que tiene Netflix para sus suscriptores.

Netflix (Unsplash)

Estas son las 5 series de Meghan Markle y el príncipe Harry que todavía puedes ver en Netflix

Las 5 series de Meghan Markle y el príncipe Harry que todavía puedes ver en Netflix son estas:

Con amor, Meghan (2025) Polo (2024) Corazón de Invictus (2023) Líderes de nuestro tiempo (2022) Harry y Meghan (2022)

Las cinco series que nacieron del acuerdo de Netflix con Meghan Markle y el príncipe Harry han tenido buena recepción entre el público.

Al menos así lo dejó ver el más reciente reporte de interacción de Netflix que se dio a conocer el pasado 17 de julio.

Ahí, se evidenció que la serie Con amor, Meghan obtuvo la nada despreciable cifra de 5.3 millones de visualizaciones, aunque la crítica la destrozó.

Por su parte, la docuserie Polo también tuvo un rendimiento para una serie de nicho con 500 mil vistas en Netflix.

Además, uno de los documentales más visto en la plataforma de streaming ha sido Harry y Meghan.